Ascolti TV 27 gennaio, C’è posta per te contro Tali e Quali: ecco i dati auditel, chi ha vinto

Ascolti TV – sabato 27 gennaio è andata in onda la terza puntata di C’è posta per te che si è dovuta scontrare con Tali e Quali, in onda su Rai1 condotta da Carlo Conti: chi ha vinto la gara dei dati auditel? Scopriamolo!

Ascolti TV 27 gennaio, C’è posta per te contro Tali e Quali: dati auditel

NUOVO BOOM #CePostaPerTe, che stravince il sabato sera con ben 4,7 milioni e il 30,5%. FLOP #taliequali, che affonda a soli 2,7 milioni e il 16%.

Weekend da dimenticare per Rai1, Canale5 fa furore.#ascoltitv pic.twitter.com/NcPj64Wl4f — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) January 28, 2024

Auditel, come funziona

La società AGB Italia, per conto di Auditel, ha installato nella casa di alcune famiglie italiane un piccolo apparecchio collegato ad ogni televisore dell’abitazione e alla linea telefonica, che registra su quale canale è sintonizzato il televisore. Il campione, rappresentativo della popolazione italiana con più di 4 anni, detto panel, è aumentato nel tempo: dalle poco più di 600 famiglie dei primi mesi successivi all’avvio delle rilevazioni, si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1º agosto 1997, con l’allargamento a 16.100 famiglie (41.000 individui) da luglio 2017.

Ogni membro della famiglia deve segnalare la propria presenza davanti al televisore tramite un particolare telecomando: in questo modo il meter registra quale programma è visto e anche da chi è visto. Il meter è composto da 3 unità: il monitor detection unit (MDU), che rileva lo stato di accensione e spegnimento dell’apparecchio televisivo, il canale su cui esso è sintonizzato; l’handset (“telecomando”), attraverso il quale la famiglia-campione seleziona il numero di persone che guardano la televisione; il meter vero e proprio, unità centrale di memoria, che trasmette i dati degli MDU provenienti dai vari televisori della famiglia-campione alla centrale attraverso la linea telefonica. I dati vengono poi elaborati al computer centrale di Milano e pubblicati la mattina seguente attorno alle ore 10.