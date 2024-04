Chi è Artur Dainese, fidanzata e perché è famoso

Artur Dainese, nato nel 1990 a Cherson, una città nel sud dell’Ucraina, è un modello internazionale noto per la sua passione per i viaggi e il suo successo sui social media.

Residente a Ibiza, Artur ha sfilato per prestigiosi brand come Dolce e Gabbana e ha posato per varie campagne pubblicitarie.

Oltre alla moda, è anche un imprenditore, titolare di due diversi brand: uno specializzato in kimono tradizionali e l’altro nella produzione di accessori in pelle di pitone.

La sua carriera televisiva ha inizio nel 2018 come tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip.

Successivamente, è stato la spalla dell’inviato delle Iene, Alessandro Di Sarno.

Nel 2023, ha partecipato come concorrente al reality Supervivientes, la versione iberica de L’Isola dei Famosi. Nonostante sia arrivato in finale, non è riuscito a conquistare la vittoria.

Ora, Artur è pronto a rimettersi in gioco nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024, condotta da Vladimir Luxuria.

Il suo profilo Instagram conta più di 50.000 follower, dove condivide scatti dei suoi viaggi e servizi fotografici patinati che mettono in risalto la sua bellezza mediterranea.

Spesso, è stato scambiato per Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Al momento, non sappiamo se Artur Dainese sia single o impegnato. Durante l’esperienza nel programma Supervivientes, ha avuto un flirt con Adana Molinero.