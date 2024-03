Paura e disordine nella Casa del Grande Fratello Vip albanese. A quanto pare un partecipante, Liam Osmani, è stato arrestato dopo appena 24 ore dal suo ingresso.

Il concorrente, 44enne, è stato sottoposto a custodia dopo poche ore. Dell’incidente si è immediatamente occupata la Polizia di Tirana che pare averlo giudicato colpevole di frode, infliggendogli una pena di due anni e sei mesi di reclusione.

Ma esaminiamo tutto nei minimi dettagli.

La polizia di Tirana ha già emesso una comunicazione ufficiale:

Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3.

La Procura di Tirana, in data 09.05.2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23.02.2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato penale “frode”. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e si trova in custodia.