Il Grande Fratello Vip non esiste più: la decisione di Mediaset spiazza, dura presa di posizione

Con la nuova edizione del Grande Fratello, attualmente in corso, è stata evidente la decisione di Mediaset: stop al GF Vip. La scelta però, potrebbe ora riguardare anche il passato del format in salsa Vip ed andato in onda fino alla precedente stagione televisiva. Cosa sta succedendo?

Il Grande Fratello Vip non esiste più: cosa sta succedendo

Chi si era appassionato alla precedente versione del Grande Fratello, a breve potrebbe archiviarla ormai solo nei suoi ricordi. Il motivo? A quanto pare Mediaset avrebbe deciso di rimuovere dalle piattaforme digitali le vecchie puntate del GF Vip (sebbene qualche traccia sia ancora presente sul canale Mediaset ufficiale di Youtube).

Questa decisione potrebbe essere interpretata come una netta presa di posizione da parte di Pier Silvio Berlusconi, che con l’avvento della nuova edizione del Grande Fratello ha voluto introdurre delle rivoluzioni mirate ad eliminare, o quantomeno limitare il trash.

Già lo scorso l’ad Mediaset aveva deciso di cancellare alcuni momenti dell’ultima edizione dalla piattaforma e app Mediaset Infinity in quanto ritenuti troppo trash. In realtà, come sottolineano le colleghe di IsaeChia.it, non sarebbe mai stata messa online un’intera puntata del Grande Fratello Vip 7.

Tuttavia occorre ribadire che nonostante la rivoluzione introdotta con l’attuale edizione che ha visto un mix di presenze Nip e Vip nel cast, il Grande Fratello non è stato del tutto immune da critiche e polemiche, ma nonostante questo pare abbia ancora un lungo futuro. Le voci di una cancellazione dalla prossima stagione, infatti, sarebbero state smentite ampiamente dallo stesso conduttore del reality.