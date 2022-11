Tempo di confidenze hot nella Casa del Grande Fratello Vip. Sarah Altobello chiacchierando con Oriana Marzoli le ha fatto una domanda particolarmente bollente su Antonino Spinalbese.

Sarah Altobello, in vena di confidenze bollenti, ha chiesto alla sua amica se Antonino Spinalbese fosse particolarmente dotato oppure no:

Ma come è? Grande? E’ dotato? Ce l’ha… sì? Non pare! Ma veramente? Però non sembra proprio proprio perché io me ne accorgo… inaspettato? Perché non pare amore… di solito ce l’ho l’occhio e ti giuro che non ho mai sbagliato su queste cose!