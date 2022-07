Antonella Elia e Pietro Delle Piane dovrebbero essere vicini al matrimonio… o così pare. Un’amica dell’ex gieffina, infatti, raggiunta da Dagospia avrebbe smentito con forza questa indiscrezione.

Secondo una cara amica di Antonella le nozze con Pietro non sarebbero affatto vicine come si pensa. Dagospia tramite le sue pillole di gossip ha spifferato questa croccante indiscrezione:

Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore, dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa.

Antonella è la donna più importante che abbia conosciuto nella mia vita e penso che lei provi per me gli stessi sentimenti. Lei sostiene che io sia diverso da tutti gli altri. In più con me non si annoia né si annoierà mai. Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e non scappi.

Quel giorno lei sarà la vera protagonista. Stiamo discutendo se fare un matrimonio subacqueo o normale. Comunque credo che per mettere tutti d’accordo potremmo sposarci in chiesa a Roma. La mia famiglia verrebbe dalla Calabria, altri invitati arriverebbero da Torino e, perciò, la capitale sarebbe a metà strada. Ho già fatto delle proposte di matrimonio molto impegnative.