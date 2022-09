Eccoci, anche oggi, con le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne per merito dell’informato Lorenzo Pugnaloni. Il trono Over è stato protagonista di scontri e battibecchi che vedremo a breve in onda su Canale 5 come sempre dalle 14.45 in poi a partire dal prossimo 19 settembre.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 8 settembre

La puntata inizia con un Tina Cipollari contro Pinuccia. Successivamente al centro studio si è seduta Ida Platano con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne ha tenuto anche un altro. Poi tocca a Riccardo Guarnieri. Nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma e perciò ne è seguita una discussione. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa, successivamente Maria De Filippi ha fatto stringere la mano ai due. Momento Ida e Riccardo: Maria dice che se Guarnieri ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare ad Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Roberta Di Padua ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena.

Trono classico: ecco cosa è successo

leri si è parlato del trono classico per i ragazzi. Hanno fatto vedere le esterne che entrambi i Federico hanno fatto con le rispettive corteggiatrici. Federico N. ha mandato via una corteggiatrice, poi sono scese nuove ragazze e ne ha tenuta una.