In queste ore si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi che andrà in onda con la nuova stagione dal prossimo 19 settembre. Scopriamo, per merito dell’informatissimo Lorenzo Pugnaloni di UominieDonneClassicoeOver, le anticipazioni in dettaglio e cosa è successo.

Uomini e Donne, anticipazioni: Chiara Rabbi e Davide Donadei in studio

In studio ospiti Chiara Rabbi e Davide Donadei per raccontare la fine della loro storia, per via di ciò che è uscito giorni fa in studio è stata presente anche Roberta Di Padua. Alla fine del confronto, Alessandro (giovane) ha invitato Roberta ad uscire per conoscersi. Da ciò si presume che Roberta rimarrà nel trono over (poi non si sa, vediamo domani) se deciderà di accettare la proposta di Alessandro.

Anticipazioni Trono Classico

Federica è rimasta delusa da uno dei corteggiatori durante un’esterna, ne è scaturito un forte scontro con Tina Cipollari la quale ha detto “Se aspetti George Clooney torna a casa”. Successivamente l’opinionista l’ha attaccata dicendo a Maria De Filippi che, secondo lei, Federica farà la stessa fine di Gemma Galgani. Lavinia ha fatto un’esterna con il corteggiatore che la scorsa settimana aveva eliminato Federica.

Anticipazioni Trono Over

Anche nella registrazione di oggi c’è stata una lite tra Armando e Alessandro. Viene mostrato un video in cui alla fine della registrazione scorsa Federica e Riccardo parlano, lei gli ha detto che se vuole corteggiarlo deve sedersi nel trono classico. Lui alla fine dice di no. Per Pinuccia era sceso un signore nelle scorse registrazioni ma hanno discusso e per questo motivo si è interrotta la conoscenza. Riccardo si è intromesso tra Alessandro ed Ida e ne è seguito un diverbio che ha coinvolto anche Armando accusando Guarnieri di prendere “pali” da tutte le parti (prima da Federica e poi da Ida). Tra lda e Alessandro è già “finita”.