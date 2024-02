Annalisa vince Sanremo 2024? La cantante risponde in modo epico e sfida le previsioni – VIDEO

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2024 è già iniziato incessante il toto-vincitore. Chi, secondo i bookmaker, trionferà sul palco dell’Ariston? Per i bookie si tratterà di una gara tutta al femminile ed in cima alle previsioni Annalisa ricopre un ruolo di primo piano.

Annalisa vince Sanremo 2024? La sua risposta

Ma sarà proprio Annalisa a vincere Sanremo 2024? La domanda è stata posta alla diretta interessata da un fan durante la firma di alcuni autografi, e la sua replica è a dir poco epica! (il video in apertura).

Ovviamente tra i Big in gara non manca un pizzico di scaramanzia e Annalisa lo ha dimostrato proprio con la sua risposta al fan, facendo sorridere i presenti. Tra le favorite alla vittoria finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, la cantante in gara con il brano Sinceramente avrà percepito tutta la pressione del momento.

A chi le domanda se vincerà Sanremo, infatti, lei replica con un vago: “Non ho sentito”, regalando una risata e divertendo i presenti.

Intanto, per i bookie, è lei la candidata principale La sua vittoria a Sanremo 2024, infatti, è offerta a 3,25 su William Hill e 3,50 su Planetwin365, seguita a ruota da Angelina Mango, fissata tra 4,25 e 4,50, che spera di bagnare con una vittoria il debutto sanremese.

