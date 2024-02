Annalisa piange per aver perso Sanremo 2024? La sua risposta – VIDEO

Sabato 10 febbraio si è conclusa la nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 con il trionfo di Angelina Mango. Secondo posto per Geolier e terza posizione per Annalisa che ha risposto ad una domanda particolare durante la conferenza stampa.

Angelina è volata in alto seguita da Geolier e Annalisa, mentre Ghali e Irama si sono piazzati nella top 5 definitiva.

Annalisa, con la sua hit “Sinceramente”, era pronta a spaccare il palco di Sanremo e magari spiccare il volo verso l’Eurovision.

Ma la vittoria se l’è aggiudicata Angelina Mango, e alcuni di voi hanno notato la reazione di Annalisa: uno sguardo al cielo ed occhi commossi: piangeva per aver perso?

Durante la conferenza stampa, i giornalisti non hanno potuto fare a meno di chiedere a Annalisa cosa fosse successo.

“Ero solo emozionata”, ha detto lei. Anche se ha smentito di aver pianto, ha comunque ringraziato la sua enorme fanbase che l’ha sostenuta a spada tratta.

Ecco il VIDEO:

