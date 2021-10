La frecciatina per Anna Tatangelo: la fidanzata di Gigi all’attacco

Denise Esposito, attuale compagna di Gigi D’Alessio in dolce attesa, avrebbe lanciato una bella frecciatina ad Anna Tantangelo, ex compagna e madre del suo quarto figlio Andrea.

Proprio Anna Tatangelo, recentemente intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha raccontato come è venuta a conoscenza della lieta novella su D’Alessio padre per la quinta volta:

Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui. Proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e come dicevo prima a volte fermarsi è un modo per tutelare i figli.

Denise alcune ore fa ha condiviso su Instagram una frase che potrebbe essere una bella frecciatina nei confronti della Tatangelo dopo le ultime dichiarazioni pubbliche:

Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita tra Anna e Gigi. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse: ‘Le cose non vanno più come prima’. Perché si sono lasciati? Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto di incontro. – ha raccontato Silvia tra le pagine di DiPiù – Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra.

Io e Gigi ci sentiamo spesso. Gli ho mandato un messaggio di auguri per il bambino che aspetta dalla nuova compagna e lui mi ha risposto con un cuore.