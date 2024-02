Anita e Giuseppe: amicizia al capolinea? “Ecco cosa mi ha detto Massimiliano”, il duetto fa “crack” – VIDEO

Nella Casa di Grande Fratello i rapporti e gli equilibri sono sempre in continuo mutamento. Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, per esempio, sembrano essere in piena crisi.

Anita e Giuseppe: amicizia al capolinea? Cosa è successo

Giuseppe ha voluto condividere il suo rammarico con il compagno d’avventura Massimiliano che lo ha spronato a parlare con la diretta interessata.

Tuttavia, il confronto tra i due non è andato per il meglio.

Anita, in modo molto chiaro e diretto, si è detta molto stranita dei comportamenti del ragazzo, lo ha percepito distante e freddo senza un reale motivo:

Perché non ci parliamo più? Cosa è successo?

Giuseppe, però, non è riuscito a rispondere in modo chiaro alle domande della ragazza mostrandosi quasi in difficoltà.

“Io penso che tu sia geloso”, ha tagliato corto Anita riferendosi al suo legame instaurato con Alessio e Sergio.

La Olivieri ha anche spifferato una confidenza che le aveva fatto proprio Varrese:

Sai chi è venuto da me a dire che tu sei innamorato di me? il tuo amico Max, quindi vai da lui a parlare se vuoi fare comunella vai da lui.

Giuseppe, dopo aver abbandonato la discussione, ha borbottato:

Hai sempre parlato male per me e contro di me.

Anicessa: “Sai chi è venuto da me a dire che tu sei innamorato di me !? il tuo amico MAX, quindi vai da lui a parlare..

se vuoi fare comunella vai da lui.” LA DECOMPOSIZIONE DEL BRANCO

PROCEDE A GONFIE VELE #GrandeFratello pic.twitter.com/XXodFikNZv — _97 (@zabetta97) February 27, 2024