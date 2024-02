Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: moglie e figli, vita privata del cantante

Angelo Sotgiu, noto come uno dei membri del famoso gruppo musicale italiano Ricchi e Poveri, ha una vita personale altrettanto affascinante e ricca di relazioni significative: scopriamo se ha una moglie e dei figli.

Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri: moglie e figli

Angelo è sposato con Nadia Cocconcelli. I due si sono incontrati grazie a Pippo Baudo, in un periodo in cui Angelo stava iniziando ad avere grande successo con i Ricchi e Poveri, mentre Nadia muoveva i suoi primi passi in televisione.

Nadia era stata scelta dal popolare conduttore come cantante e ballerina per le sue trasmissioni televisive. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine e ad oggi vivono ancora dopo 40 anni una bellissima favola d’amore.

Dalla loro unione sono nati due figli, Elena e Daniele. Nonostante i vari impegni lavorativi, i due decidono di convolare a nozze nel 1982.

Ricchi e Poveri

Angelo Sotgiu entrò a far parte dei Ricchi e Poveri nel 1967. Il gruppo, composto da Franco Gatti, Marina Occhiena, Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ha debuttato al Cantagiro 1968 con il brano “L’ultimo amore”.

Hanno partecipato per diverse volte al Festival di Sanremo, ottenendo un grande successo con brani come “La prima cosa bella” e “Che sarà”.

Nel 2020, il quartetto originale si è riunito e ha partecipato come super ospiti al Festival di Sanremo.

Tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19 e della successiva scomparsa di Franco Gatti, il gruppo non è riuscito a dare un seguito discografico al loro ritorno in formazione completa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricchi e Poveri (@ricchiepoveriofficial)