Angelina Mango parteciperà, per la prima volta, al Festival di Sanremo 2024. In attesa di vederla sul palcoscenico dell’Ariston, pare che la vincitrice di Amici e il fidanzato Antonio Cirigliano si siano lasciati (ma non tutto è perduto).

Angelina Mango: è finita con il fidanzato Antonio Cirigliano?

L’indiscrezione è stata svelata da Santino Perrotta durante Citofonare Rai2 chiacchierando con Simona Ventura:

Se ho qualche gossip su Angelina Mango? Te ne do uno subito, una bella bombetta. E’ tornata single. Lei aveva questa storia con questo chitarrista molto bravo, Antonio Cirigliano. Poco prima di Sanremo si è lasciata, quindi si concentrerà sulla canzone. Avevano già avuto una crisi che avevano superato. Poi un’altra cosa molto carina è che non vuole la mamma a Sanremo. Ha detto: ‘non la voglio altrimenti finiamo per litigare’”.

Tuttavia, proprio attraverso il video che vi riportiamo a seguire, Angelina ha smentito di essersi lasciata con il fidanzato:

Le parole a Verissimo

Sono una persona che si innamora e sono capace di amare. Sono innamorata da un bel po’ e continuo ad esserlo, spero il più a lungo possibile. Lui mi rende felice, condividiamo tantissime cose, passiamo tantissimo tempo insieme, quindi vuol dire che ci vogliamo bene. Io sono una persona scoppiettante, un po’ matta, quindi stare a fianco a me non è facile, quindi vuol dire che ci vogliamo bene.

perché angelina diventa più bella ogni giorno che passa? pic.twitter.com/wX0rSxtR1Y — Bea🌶️|vdv-ccad 🙂 (@non_siamo_soli_) January 29, 2024