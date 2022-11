Grave lutto per Andrea Zenga: la toccante dedica dell’ex Vippone

Andrea Zenga, ex concorrente del GF Vip ed oggi commentatore sportivo, nelle passate ore è stato colpito da un grave lutto. Il giovane ha fatto sapere attraverso una sua Instagram Stories di aver perso l’amata nonna materna, madre di Roberta Termali.

Grave lutto per Andrea Zenga: morta la nonna

Nelle passate ore Andrea Zenga, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha postato tra le sue Stories una foto della nonna con la madre commentando:

Ciao Nonna, continua a splendere da lassù, ti voglio bene!

Un dolore grande, quello che ha travolto il giovane ex Vippone, nonostante il quale però non si è tirato comunque indietro dai suoi impegni lavorativi, ringraziando gli spettatori per il sostegno ma sottolineando come per lui sia stata una puntata non semplice proprio a causa del grave lutto.

Una dedica alla nonna Gianna è giunta anche nel corso della trasmissione, come sottolineato dagli amici di Twitter che hanno indirizzato ad Andrea tutto il loro affetto.

Sentite condoglianze anche da noi di Blogtivvu.com: ci uniamo ad Andrea ed alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

#zengavo Nonna Gianna sarebbe stata fiera e piena di orgoglio! Avrebbe voluto qsto che tu continuassi a realizzare i tuoi obbiettivi .#AndreaZenga pic.twitter.com/dUzum5icdU — stato libero_fenice (@stato_libero4) November 1, 2022