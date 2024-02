Elisa Di Eusanio, nota attrice italiana, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in diverse serie televisive. Nel 2024, l’attrice ha assunto il ruolo di Teresa nella terza stagione della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani 3”, affiancando Luca Argentero e Matilde Gioli: chi è il suo fidanzato?

Fidanzato e carriera di Elisa Di Eusanio

Elisa Di Eusanio, originaria di Teramo, ha iniziato la sua carriera nel teatro dopo aver studiato recitazione.

Successivamente, si è trasferita a Roma per proseguire la sua carriera. Ha recitato in diversi film, tra cui “La Scuola Cattolica” di Stefano Mordini e “Il Grande Giorno” con Aldo, Giovanni e Giacomo. In televisione, ha avuto ruoli in “Il Paradiso delle Signore” e “Blanca La Serie”.

Elisa Di Eusanio è molto riservata quando si tratta della sua vita privata. È legata all’attore Andrea Lolli, conosciuto durante uno spettacolo teatrale.

I due sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata ma sui social non mancano foto in cui sono ritratti insieme durante la loro vita di tutti i giorni.

Elisa ha dichiarato:

Galeotta fu Orvieto. Ho sentito subito l’elettricità tra noi. L’ho letteralmente perseguitato. Con lui ho un rapporto molto bello, pieno. Andrea mi ha fatto capire l’amore, un sentimento maturo e consapevole che va al di là della passione e delle farfalle nello stomaco. Ho trovato la pace, prima ero sempre inquieta. Anche nel lavoro lui mi ha dato una marcia in più. E poi mi fa molto ridere. Abbiamo lavorato spesso insieme.

Un post condiviso da elisadieusanio