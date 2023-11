Amici 23 spoiler nuova registrazione: cosa accadrà il 3 dicembre? Ecco le anticipazioni della puntata con alcuni dettagli croccanti in merito alle discussioni e le liti tra allievi della scuola e professori concentrandoci su Matthew, Mida e Nicholas.

Mida ha svolto un compito ottenendo la sua maglia ma ha fatto arrabbiare Anna Pettinelli, ecco cosa scrive SuperGuidaTV in merito:

Discussione anche tra Rudy Zerbi, Matthew e Anna Pettinelli:

Spazio anche per un po’ di gossip extra di SuperGuidaTV:

E le liti dei professori:

Zerbi vs Anna Pettinelli per Matthew e per Holy. Zerbi ha sostenuto che la Pettinelli non abbia aiutato Holy a scegliere una canzone adatta a lui, che potesse metterlo in risalto e che potesse evitare che arrivasse ultimo. Doveva sostenerlo di più. I due hanno litigato anche per Matthew che ha cambiato squadra.

Celentano ed Emanuel Lo per il compito di Dustin.

Celentano vs Todaro perché pare accorgersi dei pregi di Marisol ma non dei difetti di Nicholas.