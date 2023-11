Nel corso della giornata di giovedì 30 novembre si è registrata la nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda la prossima domenica 3 dicembre: cosa è accaduto? Un’eliminazione ed una maglia sospesa, ecco le anticipazioni da SuperGuidaTV.

Amici 23 spoiler, Holy Francisco eliminato: maglia sospesa per un ballerino

Holy Francisco ha perso la sfida ed è stato eliminato. Nicholas, invece, è riuscito ad avere la meglio contro Michele ed ha vinto ribaltando tutti i pronostici di queste settimane che lo volevano fuori dalla scuola.

Maglia sospesa per Dustin, ecco cosa riporta il sito a tal proposito:

Ayle andrà in sfida la prossima settimana.

Cosa è accaduto ad Holden dopo la sua maglia sospesa per via della sporcizia nella casetta? Ecco cosa riferisce il sito:

La puntata ha preso il via con la situazione di Holden che si è trovato la maglia sospesa, settimana scorsa, per le condizioni disastrose in cui riversa la casetta. Dopo aver pulito casetta e studio ed aver fatto tutto quello che gli diceva Zerbi, nella prossima puntata lo vedremo ottenere nuovamente la maglia ed esibirsi sulle note de: Il mio canto libero.