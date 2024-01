Amici spoiler 14 gennaio: Maria parla di Mew e Matthew, Nicholas piange

Amici 23, spoiler 14 gennaio: cosa succederà oggi pomeriggio? Il talent show di Maria De Filippi torna in onda con le precisazioni sull’abbandono di Mew e Matthew, numerosi litigi e una ritorno clamoroso.

Amici 23, spoiler 14 gennaio: le precisazioni su Mew e Matthew

Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Kumo e Giovanni vincono la sfida.

Nonostante Kumo abbia vinto la sfida il suo sfidante riceve tanti complimenti da tutti i professori.

Nuovi inediti:

Mida

Petit

Malia

Ayle

Ospiti: Alberto Urso e Matteo Romano.

Gara canto giudicata da Arisa

Martina

Holden

Malia

Ayle

Mida

Sarah

Petit

Lil Jolie

Gara ballo giudicata da Anbeta e Samanta Togni

Dustin

Marisol

Lucia

Giovanni

Gaia

Simone e Sofia

Nicholas

Alcuni banchi sono stati spostati dopo l’uscita di Mew e Matthew.

Gara improvvisazione: spensieratezza e riflessione

Lucia – usa un orso

Dustin – usa dei palloncini (vince)

Gaia – usa un mantello rosso

Sebastian torna come professionista.

Cover

Mida – Vertigine

Petit – A far l’amore comincia tu

Sarah – Control

Malia – Per due che come noi

Prova OREO: vince Lucia

Prova MARLÙ: vince Simone

Amici 23, spoiler: Mew e Matthew lasciano la scuola, Maria De Filippi svela per quale motivo

Così come riferisce l’account di Amici News, Maria ha parlato dell’abbandono da parte di Mew e Matthew confermando quanto detto in precedenza dalla redazione: “Sono usciti per motivi personali”.

L’account di Gossip TV aggiunge un dettaglio interessante sulla scuola di Amici 23 dopo l’uscita degli amatissimi cantanti:

Cosa ne pensate? Vedremo se nel corso delle settimane scopriremo per quale motivo i due amatissimi cantanti hanno deciso, pare di comune accordo, di abbandonare la scuola di Amici 23 ad un passo dal serale.

Nicholas piange: il gesto di Maria De Filippi

Nicholas affronta un compito dato da Alessandra Celentano e riceve 4. Una signora del pubblico non era d’accordo e viene fatta scendere direttamente da Maria De Filippi.

La signora afferma che, essendo mamma di 3 figli, per lei è brutto sentire le parole che la Celentano dice ai ragazzi di Amici 23, specie al ballerino in questione.

Ecco altri dettagli dai colleghi di SuperGuidaTV:

Nicholas svolge il compito dato dalla Celentano che viene dimostrato da Sebastian. Da qui nasce una grossa discussione in cui interviene anche una signora del pubblico. Nasce una grossa discussione in cui la signora del pubblico difende il ballerino e accusa la maestra di essere “esagerata” e che la lettera scritta a Nicholas era troppo dura per un ragazzo della sue età. Il ballerino si mette a piangere.

Amici 23 spoiler, Mida fa discutere (ancora) Anna e Lorella

Mida si è dovuto nuovamente confrontare con il severo giudizio di Anna Pettinelli che ha discusso con la sua collega di canto, ecco cosa ha svelato l’account di Gossip TV:

Litigata tra Anna e Lorella Cuccarini sempre sulla questione Mida e sulla sua bravura, non presente secondo la Pettinelli.

La lite è stata confermata anche dai colleghi di SuperGuidaTV.

Amatissimo ballerino professionista torna

Sebastian Melo Taveira è tornato nella scuola di Amici 23 come ballerino professionista. La notizia è stata confermata da Amici News, Gossip TV e SuperGuidaTV:

Sebastian torna a far parte dei professionisti di Amici 23. Come è entrato in studio? Nicholas ha dovuto svolgere la prova che gli ha affidato Alessandra Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da lui.

