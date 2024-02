Amici 23, spoiler 7 febbraio: Gaia De Martino al serale ma assente in puntata, ecco come le hanno consegnato la maglia

Amici spoiler registrazione 7 febbraio. Dopo la maglia del serale assegnata a Dustin, anche un’altra ballerina andrà alla fase finale del programma: Gaia De Martino.

Serale Amici 23, Gaia ottiene la maglia

Dopo Dustin ad accedere al Serale è Gaia. La ballerina non era presente in studio per colpa del dolore al ginocchio. Viene chiamata dalla casetta per assegnarle la maglia d’oro e regalarle così una gioia immensa.

AMICI ANTICIPAZIONI Quando Maria si collega con Gaia per chiamarla lei passava per le stanze e Maria si sofferma sul disordine delle camere (questa parte non dovrebbe andare in onda) #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) February 7, 2024

Chi è la ballerina del talent

Gaia De Martino è una delle concorrenti più promettenti della 23esima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, sezione ballo. Nata a Napoli nel 2001, Gaia ha scelto di trasferirsi a Roma per coltivare la sua passione per la danza. Nel 2020, ha ottenuto una significativa vittoria vincendo il Grande Slam XIII edizione e un premio di 500 euro.

La danza per Gaia è più di una semplice espressione artistica; è stata infatti la sua ancora di salvezza durante episodi di bullismo. Gaia è entrata a far parte della classe di Amici 23, impressionando Raimondo Todaro, che l’ha scelta per la sua squadra.

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento legate alla musica.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?