Amici 23, spoiler nuova registrazione 7 febbraio: cosa vedremo in onda domenica 11 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Amici 23, spoiler nuova registrazione 7 febbraio

Gaia riceve la maglia del serale.

Ospite della puntata Oly.

Gara ballo giudicata da Daniel Ezralow

Marisol

Sofia

Lucia

Nicholas e Kumo

Giovanni

Gara canto giudicata da Vessicchio, J-Ax e un altro giudice:

Primo classificato: Petit ha cantato Papaoutai di Stromae

Lil Jolie canta 1950 di Amedeo Minghi

Sarah

Martina canta Io che amo solo te di Endrigo

Malia

Kia canta Tutti i brividi del mondo di Anna Oxa

Holden canta Chemical

Nahaze

Ayle canta Abissale di Tananai

Mida canta Maleducata

I primi tre nella classifica canto avevano la possibilità di poter registrare un videoclip, vince Petit.

Gara improvvisazione: felicità vs sconforto, indossavano delle maschere

Dustin (vince)

Lucia

Nicholas

Gara inediti tra i primi tre classificati: premio videoclip

Petit (vince)

Lil Jolie

Sarah

AMICI ANTICIPAZIONI Gaia non presente in puntata, ma Todaro la fa entrare in studio e le dà la maglia del serale #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) February 7, 2024



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (PREMI F5 per LEGGERE LE NEWS).

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento legate alla musica.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?