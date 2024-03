Amici 23, spoiler: nel corso della nuova registrazione di giovedì 29 febbraio, ci sono stati anche un paio di gossip interessanti riguardanti Petit, Marisol, Nicholas e Kumo.

Gli spoiler di Amici 23 ci giungono dai colleghi di SuperGuidaTV:

Nicholas e Sofia hanno ricevuto la maglia del serale.

Proprio il ballerino ha cambiato prof passando da Raimondo Todaro a Emanuel Lo e, in merito si è aperta una lunga discussione.

Kumo è scoppiato a piangere:

Kumo ci rimane molto male per l’ultimo posto e appena termina la trasmissione scoppia a piangere. Ha ballato una coreografia modern / hip hop. Per Rossella è un bravo ballerino ma può fare di più.

Ecco i dettagli riportati da Gossip tv:

Nicholas dice a Todaro che non vuole stare con uno che non crede in lui, Raimondo risponde dicendo che crede in lui, ma come prof ha delle responsabilità e, nel caso fosse andato via, l’avrebbe chiamato a lavorare insieme.

Nicholas dice che, il fatto che Todaro non l’abbia fermato mentre lui stava decidendo di andare, è stato un evidente segnale.