Amici 23, spoiler nuova puntata 3 marzo: cosa vedremo in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset? Eccovi tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni dell’account Twitter Gossip TV.

Sofia e Nicholas al serale.

Ospiti: Emma e Mr. Rain.

Nicholas cambia professore e passa con Emanuel Lo.

I nuovi inediti dei cantanti usciranno lunedì a mezzanotte.

Nelle due gare si sono esibiti tutti, compresi gli allievi già al serale.

Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di andare nella sua squadra, lei deciderà e nei daytime lo scopriremo.

Gara ballo giudicata da Rossella Brescia:

Compiti:

Sarah riceve 5 dalla Pettinelli che l’ha trovata moscia, invece a Rudy è piaciuta e ha alzato un foglio con su scritto “brava” dopo che Lorella l’ha difesa.

Ballo:

Gara inediti giudicata da Emma, Max Brigante e il capo di una radio:

Premio MALÙ: vince Ayle con una lezione al pianoforte.

Premio OREO: hanno detto che hanno finito le sfide ma fanno una speciale per tutti.

Sofia e Nicholas hanno conquistato un posto al serale di Amici 23 e si aggiungono agli altri allievi che hanno già conquistato la maglia, ecco la lista ufficiale:

Proprio Nicholas ha lasciato Raimondo Todaro e sarà seguito da Emanuel Lo.

Ecco i dettagli riportati da Gossip tv:

Nicholas dice a Todaro che non vuole stare con uno che non crede in lui, Raimondo risponde dicendo che crede in lui, ma come prof ha delle responsabilità e, nel caso fosse andato via, l’avrebbe chiamato a lavorare insieme.

Nicholas dice che, il fatto che Todaro non l’abbia fermato mentre lui stava decidendo di andare, è stato un evidente segnale.