Amici 23 spoiler nuova registrazione: Gaia De Martino si è aggiudicata la maglia del serale e, nel corso della puntata che vedremo in onda domenica, ci sono stati una serie di compiti disastrosi.

Ecco cosa scrivono i colleghi di SuperGuidaTV in merito all’esito dei compiti:

Compito Kumo che balla un cha cha cha con Francesca Tocca e prende 0 dalla Celentano. La maestra gli dice che non è predisposto a differenza di Giovanni che è predisposto naturalmente. Da questo compito scaturisce una grossa lite.

Compito Sarah che canta Vacanze romane e non lo supera. Per questo piange. Non se lo aspettava visto che era un compito vecchio. E’ insufficiente per la Pettinelli. Anche qui si apre una grossa discussione. Zerbi sostiene che il compito fosse impossibile per la ragazza.

Compito Giovanni: non lo supera. Per la Celentano voto 2.

Compito Ayle con il brano intitolato La Vasca dato dalla Cuccarini. Per Zerbi, visto che ha cantato senza auto-tune è stato abbastanza stonato. Per Lorella Cuccarini era moscio. Per Anna Pettinelli era sufficiente.