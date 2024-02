Moglie e figli di Bob Sinclar: lo strano motivo del divorzio

Bob Sinclar, il cui vero nome è Christophe Le Friant, è uno dei DJ più famosi al mondo. Nato a Bois-Colombes il 10 maggio 1969, ha iniziato la sua carriera nel 1987, specializzandosi in funky e hip hop: scopriamo chi sono sua moglie ed i suoi figli.

Bob Sinclar è stato sposato a lungo con Ingrid Aleman. Hanno avuto due figli: Raphaël, nato nel 2000, e Paloma, nata nel 2003.

Tuttavia, nel 2018, Ingrid ha chiesto il divorzio.

Secondo quanto riferito, la ragione del divorzio era lo stile di vita di Sinclar, che Ingrid considerava troppo noioso.

Nonostante le sfide personali, la carriera di Sinclar è andata a gonfie vele.

È noto per le sue hit mondiali come “Love Generation” e “Rock This Party”, e continua ad essere uno dei DJ più apprezzati al mondo.

Nel 2024, Sinclar è stato annunciato come uno degli artisti che animeranno le serate sulla nave Costa Crociere durante il Festival di Sanremo.

La musica house è morta, è un dato di fatto, stiamo riciclando a più non posso le cose del passato perché purtroppo non c’è niente di nuovo che si faccia notare. Ogni giorno entro su TikTok per cercare qualcosa di interessante e mi fanno male le orecchie dagli obbrobri che ascolto.

Lo dico spesso, i ragazzi dai 18 ai 30 anni nei club sono sempre gli stessi o almeno si muovono allo stesso modo ma ciò che noto è la perdita di emozioni. I social network stanno distruggendo tutto. Anche in discoteca la gente vuol far vedere dov’è e cosa sta facendo senza apprezzare il momento. Questi ragazzi fanno foto, video, vogliono mostrare a chi li segue una vita che non è esattamente quella che fanno nella loro normalità. È molto triste, per loro.