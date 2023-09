Tra i nuovi allievi della scuola di Amici 23 ci sono anche Dustin Taylor e Nicholas Borgogni, ballerini già “attenzionati” dalla rete per il fisico e l’esperienza nel ballo nonostante la giovane età.

Amici 23, occhi puntati su Dustin e Nicholas: chi sono i due ballerini sexy della scuola

Dustin Taylor è un ballerino australiano amico di Isobel, concorrente della scorsa edizione che, con molta probabilità, quest’anno diventerà ballerina professionista di Amici 23.

Dustin è stato voluto sia da Emanuel Lo che da Alessandra Celentano: chi sceglierà?

Nicholas Borgogni invece, ha ballato parecchio in Rai diviso tra The Voice e Il Cantante Mascherato. Il ballerino è entrato di petto nel mondo del gossip pure per un ipotetico flirt con Maddalena Svevi, ballerina della scorsa edizione.

Nella scuola è stato voluto da Raimondo Todaro.

