In queste ore Mew, ex cantante di Amici 23, ha rotto il silenzio sull’abbandono della scuola del talento svelando per quale motivo ha deciso di lasciare il programma. Tra i numerosi commenti di affetto sono spuntate anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita e in questo caso nel momento più bello della mia vita. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma bisogna parlarne, se ne deve parlare.

Detto ciò, la salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità.

Chi ne soffre sa quanto sia difficile rimanere lontana in certi momenti dalle persone che ami e dai propri cari. E quindi nulla… questo messaggio è per dire: abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100% e di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l’ambizione.

Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia musica continuerà a salvarmi, passo dopo passo.