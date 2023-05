Amici 22, ballerino fa parte dell’ultimo video di Giorgia: ecco di chi si tratta

Dopo Amici 22 per Alessio Cavaliere si sono ufficialmente aperte le porte del mondo dello spettacolo. E così, il ballerino ha preso parte all’ultimo video ufficiale di Giorgia.

La celebre cantante e compagna di Emanuel Lo, professore di Amici, ha pubblicato il video ufficiale di “Senza confine”, il suo ultimo singolo.

Nella clip di Giorgia è presente anche Alessio Cavaliere, ex allievo di Amici 22 eliminato nel corso delle prime battute del serale (per l’esattezza durante la quarta puntata dopo un ballottaggio proprio con Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione).

Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniera magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti.

Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un po’ ce l’hai fatta”. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico “bravo, complimenti”. Da domani mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcosa altro.