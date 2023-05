Angelina Mango con il fidanzato Antonio dopo Amici 22: ecco il video

Angelina Mango e Wax, dopo Amici 22, proseguono la loro amicizia anche fuori dal talent show che li ha fatti conoscere ma, tutti quelli che sognavano altro, con molta probabilità rimarranno delusi poerché la cantante è innamoratissima di Antonio, il suo fidanzato.

Angelina, infatti, è felicemente fidanzata con Antonio Cirigliano, suo chitarrista e compagno d’avventura anche in giro per l’Italia con gli instore.

Proprio in queste ore, la vincitrice del circuito canto di Amici 22, si è esibita a Palermo e il suo fidanzato era al suo fianco come hanno immortalato gli estimatori sui social.

Dopo averla accompagnata sul palco, Antonio si è confuso tra la folla riprendendola con il suo smartphone per poter postare qualche bel contenuto social.

Ecco il VIDEO.

— cla🫀wax & angelina era (@00sxiconic) May 21, 2023

facciamo una colletta per comprare un iphone ad antonio che i video che fa ad angelina sembrano usciti da un tostapane💀

— SARA HAS SEEN HAZ (@wantoflyaway) May 21, 2023