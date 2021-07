Amici 21, Maria De Filippi e l’omaggio a Michele Merlo nella prima puntata

Maria De Filippi ed Amici non dimenticano Michele Merlo, il giovane cantante morto a soli 28 anni stroncato da una leucemia fulminante e proprio nella prima puntata di Amici 21 è in programma un omaggio per ricordare uno dei talenti più sensibili emersi dalla celebre scuola televisiva.

Amici 21, nella prima puntata l’omaggio di Maria De Filippi a Michele Merlo

A svelare il momento toccante che vivremo nel primo appuntamento di Amici 21, che partirà nelle prossime settimane su Canale 5, è stato l’influencer Amedeo Venza attraverso le sue Instagram Stories:

La prima puntata della prossima edizione di Amici inizierà con un commovente ricordo di Mike…

Nessun altro dettaglio, ma basta questo per comprendere come quello che vivremo sarà un momento di raccolta estremamente emozionante poiché si ricorderà uno degli artisti più talentuosi che con la sua scomparsa ha toccato il cuore di tanti.

In molti, da Emma Marrone ad Aka7even hanno dedicato messaggi di cordoglio sentiti dopo la prematura morte di Mike Bird. La stessa Maria De Filippi, dopo la sconvolgente notizia della sua morte aveva scritto una lunga lettera per augurare a Michele il suo personale “buon viaggio”, a nome di tutta la redazione di Amici.