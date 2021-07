Michele Merlo, Riccardo Marcuzzo e il grande rimpianto della sua vita

La morte di Michele Merlo ha lasciato tanti suoi colleghi senza parole. Tra questi anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, il quale aveva conosciuto Michele proprio nel talent show di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della loro esperienza televisiva, però, il loro percorso fu vissuto da amici-nemici per tutta l’edizione.

Durante l’edizione 2016-2017 non mancarono gli scontri tra Riki Marcuzzo e Mike Bird (nome d’arte di Michele Merlo), ma i due alla fine riuscirono ad instaurare comunque un rapporto molto forte e speciale.

Nelle passate ore Riki è tornato a parlare proprio di Michele, stroncato a soli 28 anni da una leucemia fulminante che lo ha portato via nel giro di pochi giorni. Rispondendo ad un ask su Instagram, Marcuzzo ha replicato anche a chi gli domandava se sentisse la mancanza di Mike:

Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto “vediamoci” (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare.