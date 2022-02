Amadeus nel corso della conferenza stampa di oggi dedicata a Sanremo 2022, ha fatto il punto della situazione svelando anche se condurrà, o meno, il Festival per la quarta volta di seguito.

Sono onorato della proposta dell’AD Fuortes, ma ne parleremo. Sanremo è un lavoro molto lungo e dobbiamo pensarci a mente fredda. Domani sono in diretta con I Soliti Ignoti… Ma avremo modo di parlarne, magari anche di altri progetti.

Carlo Fuortes ha parlato del futuro del Festival, nella speranza di rivedere il buon Amedeo sul palco del Teatro Ariston:

Mi atterrei a una metafora calcistica: squadra che vince non si tocca. Sarebbe folle non partire da questa idea, ma il primo a volerlo deve essere Amadeus e ne dobbiamo parlare con lui. Non c’è niente di definito, dobbiamo decidere tutti insieme.

Il know-how di Coletta potrà diffondersi nelle altre reti con la direzione intrattenimento. Mi auguro che questo Festival sia paradigmatico per la Rai del futuro.