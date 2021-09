Amadeus avrebbe voluto affidare a Colapesce e Dimartino la conduzione del DopoFestival dopo il grandissimo successo di Musica Leggerissima che ha spopolato lo scorso anno durante Sanremo 2021.

Il duo siciliano, nonostante la ghiotta proposta, non avrebbe accettato l’idea di Amadeus accogliendola pure in maniera tiepida.

L’indiscrezione è stata lanciata da Blogo:

Il duo siciliano avrebbe risposto in maniera tiepida e, per il momento, non avrebbe accettato la proposta. Ma i tempi e i modi affinché l’offerta si trasformi in una vera e propria trattativa, magari con esito positivo, sulla carta, ci sono.

L’idea di arruolare dei cantanti per la conduzione del DopoFestival non è nuova. Su tutti va ricordata l’azzeccatissima scelta di Pippo Baudo che affidò lo show in onda dopo la gara canora a Elio e le storie tese. Ma anche quella di Fabio Fazio che nel 1999 optò per Orietta Berti.