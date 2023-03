Alvin e Ilary Blasi hanno litigato? Alvin lascia il ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi? Al posto di Alvin arriva Filippo Bisciglia? Negli ultimi giorni sono stati molteplici i gossip sul conto dell’inviato dell’Isola e amico della conduttrice Ilary Blasi, che si prepara a tornare con una nuova edizione del reality.

Alvin e Ilary, lo screen sospetto

Occorrerà attendere il prossimo 17 aprile, giorno di messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023, per scoprire la verità sul rapporto tra Ilary e Alvin ma soprattutto sul ruolo (o non ruolo) dell’inviato.

Proprio mentre si dibatte sulla presenza o meno di Alvin in Honduras e si chiacchiera sulla presunta lite con Ilary Blasi e sull’ultimatum che il conduttore avrebbe dato alla produzione dell’Isola, ecco che spunta una chat pubblicata su Instagram dallo stesso Alvin.

Si tratta dello screen di Whatsapp che immortala uno scambio di vocali tra la conduttrice e l’amico. Nella descrizione l’inviato scrive: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, con una serie di hashtag minacciosi.

Basta leggere tra i commenti per rendersi subito conto che nessuno (o quasi) abbia creduto al fatto che realmente Alvin sia in rotta con Ilary. Che sia tutto uno scherzo o un modo per creare hype in vista della nuova edizione dell’Isola? Molto plausibile, come, a questo punto, anche la sua presenza in Honduras.