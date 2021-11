Alex Belli continua a far discutere. Questa volta, tirando in ballo nuovamente la lite con Aldo Montano, confrontandosi con Jo Squillo, ha fatto un esempio veramente infelice che il popolo della rete ha subito condannato.

Alex Belli, nuova frase choc al GF Vip

Se io ho avuto un atteggiamento provocatorio allora è giusto che le donne vengono picchiate dai mariti… ok, perfetto… questo vuoi dire? Perché io gli ho risposto. Sto facendo un esempio, non hai capito la metafora. Te la spiego… io non ho provocato niente ma ho detto semplicemente quello che mi è venuto da dire e mi sono beccato uno spintone.

Jo Squillo ha immediatamente chiesto all’amico di non dire stupidaggini:

Ma sei fuori a dire una cosa del genere? Ma che cosa vuol dire? Secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie? Dai Alex per piacere, ma che cagata stai dicendo… non ho capito la metafora? Facciamo che non l’ho capita.

Anche Davide ha invitato Alex a cambiare argomento:

Non entriamo in discorsi che non c’entrano nulla. Cambiamo discorso…

Sul web si stanno chiedendo immediati provvedimenti in tal senso.

Tra uno scivolone e l’altro, sento che queste saranno le ultime ore di Alex Belli dentro la Casa del Grande Fratello Vip: voi che ne pensate?

Ecco il VIDEO “incriminato”.