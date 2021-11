Quando l’ex moglie di Alex Belli intervenne in un altro reality: déjà-vu al GF Vip con Delia Duran? – VIDEO

Questa sera assisteremo all’ingresso della moglie di Alex Belli, Delia Duran, nella Casa del GF Vip. L’intento è ovviamente quello di ristabilire l’ordine nel loro matrimonio messo a dura prova dalla vicinanza dell’attore a Soleil Sorge. In realtà si tratta di una scena già vista, in un altro reality e con un’altra moglie.

Ex moglie di Alex Belli intervenne in un altro reality: oggi farà lo stesso Delia Duran

Proprio Alex Belli nel 2015 era concorrente dell’Isola dei Famosi e anche in quella occasione ebbe un feeling molto particolare con una delle concorrenti del reality, Cristina Buccino. All’epoca Alex era sposato con Katarina Raniakova, dalla quale divorziò poi due anni dopo.

L’allora moglie, di fronte alla vicinanza sempre più ‘pericolosa’ di Alex alla Buccino non poté far finta di nulla ma decise di intervenire in diretta, ricordando all’attore di “fare il bravo perché sei un uomo sposato”.

Belli in quella circostanza tentò di rassicurarla ed anche Cristina fece lo stesso, ma l’ex moglie non apparve affatto tranquilla:

Ho visto ciò che viene mostrato… Sarebbe stato meglio se avessi disegnato un cuoricino in più sulla sabbia comunque. L’amore vince sempre e comunque ma si deve fare anche qualcosa per mantenerlo.

Gran bella verità che oggi Delia Duran, attuale moglie di Alex Belli, potrebbe ricordargli proprio durante il suo ingresso al GF Vip. A seguire il video di sei anni fa: