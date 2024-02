Alessio Falsone è un imprenditore di origine milanese. Il suo campo principale è quello della ristorazione, ma non disdegna nemmeno il mondo del calcio. Infatti, è stato attaccante in serie C, nel Milazzo: tutte le curiosità sul nuovo concorrente del Grande Fratello.

Alessio Falsone, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Nel novembre 2022, Falsone è diventato il nuovo tecnico del Città di Vigevano, una squadra militante nel campionato di Promozione.

La società ha deciso di cambiare la guida tecnica con l’obiettivo di dare una scossa per poter cambiare la situazione di classifica.

Nel febbraio 2024, Alessio Falsone entra a far parte del cast del Grande Fratello, il famoso reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Questa partecipazione ha segnato un importante passaggio nella sua carriera, portandolo sotto i riflettori del grande pubblico.

Insieme ad Alessio entrerà nella Casa del Grande Fratello anche Simona Tagli.

In rete, dopo l’annuncio, è saltato fuori un video particolarmente controverso che sta già facendo discutere (lo troverete in apertura del nostro articolo): cosa ne pensate?

Anticipazioni #GrandeFratello, due nuovi concorrenti entreranno nella Casa Simona Tagli e Alessio Falsone, emozioni per Rosy e Grecia e il ritorno di Giuseppe Garibaldi. #TG5