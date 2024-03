“Mi mette in difficoltà”, Alessio Falsone manda in tilt una concorrente del GF – VIDEO

Alessio Falsone sta mettendo in crisi Anita Olivieri. Il nuovo concorrente del Grande Fratello, con il suo fare “malandrino” sta già creando dinamiche e momenti di “smarrimento”. Alessio Falsone mette in crisi Anita Olivieri Anita Olivieri, durante una confessione fatta a Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ha svelato di essere attratta da Alessio Falsone e …

Alessio Falsone sta mettendo in crisi Anita Olivieri. Il nuovo concorrente del Grande Fratello, con il suo fare “malandrino” sta già creando dinamiche e momenti di “smarrimento”.

Alessio Falsone mette in crisi Anita Olivieri

Anita Olivieri, durante una confessione fatta a Rosy Chin e Massimiliano Varrese, ha svelato di essere attratta da Alessio Falsone e questa cosa, inevitabilmente, la mette in crisi per via del fidanzato fuori dalla Casa:

A me piace flirtare. Lui mi mette in difficoltà, non è un flirt… va oltre, capito? Non gli avrei dato un euro quando è entrato. Anche il discorso di Edoardo, noi non stiamo insieme… ci siamo visti 20 giorni.

Anche Perla è entrata in crisi per “colpa” di Falsone e, personalmente, credo che il ragazzo stia solamente giocando e non sia interessato a nessuna delle due: voi cosa ne pensate?

Ecco il VIDEO con le confessioni di Anita:

quindi è ufficialmente finita l’era dei pali di anita lei è completamente andata non ce la faccioeksksks pic.twitter.com/R8ByVMHyho — (@ruffi4no) February 29, 2024

Lei che ancora sottolinea quando è stata la preferita insieme a Beatrice. CI VEDIAMO LUNEDÌ ANITA #grandefratello pic.twitter.com/598sm3rUE1 — caffeuccio (@trashstellare) February 29, 2024