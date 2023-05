Alessandro Cecchi Paone ha iniziato la sua avventura all’Isola dei Famosi in coppia con il compagno Simone Antolini e così ha deciso di concluderla. Questo perché, ancor prima del ritiro di Simone per problemi di salute, l’idea di far “scoppiare” (nel gioco) la loro coppia proprio non era andata giù a Cecchi Paone.

Alessandro Cecchi Paone, la verità sul suo ritiro e retroscena su Simone Antolini

Il tentativo di separarsi ha pesato completamente sulla successiva scelta da parte di Alessandro Cecchi Paone di ritirarsi. E’ lui stesso ad averlo ammesso in una intervista rilasciata tra le pagine web di Fanpage.it:

Lì c’è stato un equivoco che successivamente è stato completamente chiarito. C’erano accordi contrattuali che prevedevano la possibilità che ci dividessero, come prevedevano decine di altre possibilità. Ma era stata Mediaset a cercarci a ottobre dicendoci di voler dare un grande segnale in termini di abbandono del trash, di inserimento di aspetti moderni ed edificanti e, quindi, di volerci all’Isola come coppia. Non sarei mai tornato per la terza volta all’Isola da solo perché l’avevo già fatta. Di fronte alla loro richiesta insistente di averci come coppia, io avevo chiarito che lo avremmo fatto per rappresentare la normalità delle coppie gay.

Cecchi Paone ha proseguito, svelando alcuni retroscena rispetto alle stesse condizioni del compagno all’Isola:

La scelta di separarsi, legittima ma contraddittoria rispetto alla linea editoriale, è arrivata in un momento terribile. Ci è stata comunicata mentre stavo accanto a Simone in terapia semi intensiva. Era collassato, aveva gravi sintomi di pressione bassa, disidratazione, esaurimento muscolare, stato saporoso, crisi notturne di bradicardia.

Alla luce di un accordo di privacy sulla salute di Simone, Alessandro non ha potuto aggiungere troppo sulla sua salute, ma ha comunque proseguito: