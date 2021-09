Tra Al Bano Carrisi e Romina Power ritorna il gelo. I due ex proprio non riescono a trovare un equilibrio e secondo le ultime indiscrezioni trapelate da più fonti, pare ci siano nuovi attriti tra la Power, il cantante di Cellino San Marco (presto concorrente di Ballando con le Stelle) e l’attuale compagna di quest’ultimo, Loredana Lecciso.

Al Bano e Romina: è gelo, la Power furiosa con Loredana Lecciso?

Stando alle ultime indiscrezioni rese note dal settimanale DiPiù, pare che i nuovi attriti tra Al Bano e Romina coinvolgano anche Loredana Lecciso. La Power, questa volta, avrebbe reagito con un gesto molto forte, ovvero decidendo di trascorrere le vacanze estive nella sua amata Puglia ma lontana dalla tenuta di Cellino San Marco. Nel dettaglio a villa d’Aquino, dimora con piscina che a oltre un’ora di distanza dalla città dell’ex marito.

Non solo: Romina sarebbe furiosa con Loredana Lecciso e questa volta a riportare il retroscena sarebbe un altro settimanale, Nuovo. La Power non avrebbe gradito particolarmente alcune dichiarazioni rilasciate dalla Lecciso in una intervista al settimanale Oggi in cui diceva di aver concesso a troppe persone di intromettersi nella sua vita di coppia:

Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia.

Secondo Nuovo, queste dichiarazioni dello scorso luglio avrebbero provocato la furiosa reazione di Romina. Lo stesso settimanale ha svelato un ulteriore retroscena su Romina: