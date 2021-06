Aka7even ha condiviso un messaggio che Michele Merlo gli aveva scritto durante Amici 20. L’ex cantante della 16esima edizione ha pubblicamente supportato anche Tancredi.

Aka7even condivide un messaggio di Michele Merlo: “Non mollare!”

Supportate il talento, non le mode di merd*. Supportate le barre scritte in sincerità e le sonorità fresche, non la pop trap finta e finita. Bravo Tancredi! Sono tuo fan.

Queste le parole utilizzate da Michele lo scorso aprile.

Michele Merlo ha supportato anche Aka7even che, proprio in queste ore, ha ricondiviso il suo messaggio:

Suona il pianoforte, cosa non scontata. Nessun altro ha le capacità e la sensibilità di questo ragazzo. Spero per lui faccia un bel viaggio fuori dal talent. Tu canta, che chi ti capirà verrà ai tuoi concerti. Un po’ mi rivedo in te Aka.

Aka7even, ha aggiunto al post:

Le parole di una persona sensibile tanto quanto me, di un essere bello e puro con una passione per la musica molto grande. Ho ancora voglia di ascoltarti, e di essere un tuo fan proprio come i vecchi tempi. Non mollare, fallo per noi.

Ho appena visto questa storia di Aka…

grazie Luca sei una persona speciale..

Dai che aspetto il ft forza amore ♥️#michelemerlo @Aka7evenreal pic.twitter.com/C2BhhN8tV4 — Maria ♡ (@marixdmt00) June 6, 2021

Come sta l’ex Mike Bird di Amici?

Sarebbero appese ad un filo le speranze per Michele Merlo, ex allievo di Amici colpito da una emorragia cerebrale per colpa di una leucemia fulminante. In queste ore è intervenuto anche il padre raggiunto da TG Bassano che ha riportato la notizia tramite un servizio: