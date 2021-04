Ex di Amici sostiene Tancredi e lancia una frecciatina a Sangiovanni? Michele Merlo interviene

Vi ricordate di Mike Bird aka Cinemaboy? L’ex allievo di Amici arrivò al serale prima gestito da Morgan e poi Emma Marrone prese le redini della squadra in corsa. Dopo avere ripreso in mano il suo nome all’anagrafe, Michele Merlo si è esposto facendo il tifo per Tancredi.

Tancredi è uno degli attuali talenti in gara al serale di Amici 20. Nonostante il suo enorme potenziale, anche Arisa lo mette un po’ da parte schierando Raffaele più del previsto.

Proprio in queste ore Michele Merlo ha pubblicamente supportato Tancredi lanciando una frecciatina ai trapper della scuola:

Supportate il talento, non le mode di merd*. Supportate le barre scritte in sincerità e le sonorità fresche, non la pop trap finta e finita. Bravo Tancredi! Sono tuo fan.

Nonostante Merlo non abbia fatto alcun nome, la frecciatina potrebbe essere rivolta sia a Sangiovanni che a Aka7even, entrambi trapper nonostante strizzino l’occhio più alla musica autorale, componendo personalmente i loro pezzi (Aka suona anche il pianoforte).

Dopo avere espresso la sua opinione, Michele Merlo è nuovamente intervenuto per fare delle precisazioni:

Ma possibile che uno mostri la stima verso un artista e debba essere insultato da mezzo mondo? Non sono nemmeno chi ci sia ad Amici quest’anno. Sostengo Tancredi perché lo trovo UNICO. L’ho scoperto tramite la mia discografica e lo sto amando. Odio le copie delle copie delle copie SENZA ALCUN riferimento a nessun altro concorrente del talent. Vi ripeto che NON so neanche chi ci sia, non sto seguendo.