Chi è Aitana, la cantante che duetta con Sangiovanni a Sanremo 2024

Aitana Ocaña Morales, nota semplicemente come Aitana, è una cantante e attrice spagnola molto famosa. Nata a San Clemente de Llobregat, in provincia di Barcellona, nel giugno 1999, ha sempre avuto una grande passione per la musica.

Chi è Aitana, la cantante che duetta con Sangiovanni

Aitana ha iniziato il suo percorso musicale aprendo un canale YouTube, dove pubblicava cover di canzoni famose. Nel 2014, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni originali, alcune delle quali sono state pubblicate.

Il suo vero successo è arrivato con il singolo “Lo malo”, che ha scalato tutte le classifiche spagnole, vincendo per due volte anche un disco di platino.

Oggi è la cantautrice più riprodotta su Spotify España ed ha collaborato con artisti di fama internazionale come Katy Perry e David Bisbal. Ha pubblicato tre album: ‘Spoiler’ (2019), ‘11 razones’ (2020) e ‘Alpha’ (2023).

Collaborazione con Sangiovanni e Sanremo 2024

Nel 2022, Aitana ha collaborato con il cantautore italiano Sangiovanni per la versione spagnola del suo brano ‘Farfalle’, intitolata ‘Mariposas’. Questa collaborazione ha avuto un enorme successo anche in Italia.

Nel 2024 partecipa al Festival di Sanremo insieme a Sangiovanni. Durante la serata dei duetti, hanno cantato ‘Farfalle’ sia in italiano che in spagnolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da αitana (@aitanax)