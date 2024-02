Giulia Stabile (suo malgrado) è stata tra le protagoniste di Sanremo 2024. Il suo ex fidanzato Sangiovanni, ha portato sul palcoscenico dell’Ariston una canzone che le ha dedicato ma la ballerina di Amici ha preferito fare il tifo per un’altra persona.

Ed infatti, Giulia Stabile ha condiviso sui social il suo supporto e tifo nei confronti di Angelina Mango, sua grande amica che sul palcoscenico di Sanremo 2024 ha portato la canzone “La noia”, molto apprezzata dal pubblico.



Giulia, dopo aver supportato Angelina, ha svelato cosa le scrivono gli hater in privato:

comunque ho risposto ad alcuni haters in privato e mi fa “paura” quanto cambino improvvisamente, da che ti insultano a che ti chiedono scusa dicendo “non so perché ti ho risposto così, non è da me” e poi ti riempiono di complimenti e ti chiedono come stai… 🤷🏽‍♀️



Nel frattempo, anche Sangiovanni si è esposto sulla questione svelando di non essere in perfetta forma:

C’è chi ti ha solo giudicato e insultato limitandosi al gossip e alla canzone e chi invece è andato un po oltre IN BOCCA AL LUPO PER TUTTO SANGIO E RITORNA A SORRIDERE CHE HAI SOLO VENT’ANNI 🤍 #Sangiovanni #Sanremo2024 pic.twitter.com/65meFcXjtg

giulia stabile e sofia cerio ignorando completamente le canzoni dei loro ex sangiovanni e alfa e supportando pubblicamente altri artisti in gara try to not say mothers challenge failed #Sanremo2024 pic.twitter.com/0CPPPixOjn

— ali 💐 (@lacasadiharry) February 9, 2024