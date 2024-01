Un aereo volato sopra la Casa del Grande Fratello per Beatrice Luzzi, ha spaccato il web in due. I fan dell’attrice, infatti, hanno dedicato un dolce pensiero alla concorrente che, senza troppi giri di parole, porta avanti le dinamiche del reality show.

Un aereo per Beatrice divide il web: ma la spiegazione è molto semplice

“BL, nostra regina dall’11/09”, hanno scritto i fan nel messaggio che Beatrice Luzzi ha accolto con grande entusiasmo, affermando:

Grazie ragazzi…Dall’11 settembre. E’ una data importante l’11 settembre. Sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre, che rappresenti qualcos’altro per noi italiani. Come l’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi, perché alla fine stiamo tutti crescendo.