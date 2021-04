Le “acrobazie” hot di Natalia Paragoni e Zelletta “irritano” Karina Cascella

Ieri sera Natalia Paragoni ha sconvolto l’internet timorato di dio parlando del suo dolori articolari per via di una notte particolarmente bollente al fianco di Andrea Zelletta.

Tra le tante critiche del web (i miei amici di Twitter in realtà hanno fatto della sana ironia), ci sono stati anche i commenti di alcune ex partecipanti di Uomini e Donne, tra cui l’intervento di Karina Cascella così come riportano le colleghe di Isa&Chia:

Non ho dei tabù particolari, nel senso che comunque credo che ognuno col proprio uomo è libero di fare quello che vuole e di liberare la fantasia… Però come dicevo col proprio uomo, nella propria intimità, nella propria camera da letto, tra le mura di casa. Ma veramente dobbiamo stare lì a prendere il telefono e dire perché Andreuccio si è impegnato? E che ca**o ce ne frega a noi, non ce lo metti?

Ma sapete perché faccio questo discorso, questo ragionamento? Perché secondo me si sta superando un po’ il limite. Questa moda di spiattellare tutto nei dettagli più intimi, secondo il mio modesto parere non viene fatto perché si ha voglia di condividere o mandare certi messaggi. Chi condivide tutto, tutto lo fa esclusivamente per creare hype intorno al proprio profilo e per cercare più argomenti possibili per cercare di coinvolgere più persone. Nel bene o nel male l’importante è che se ne parli, per il mio modesto parere. Però è anche brutto perché tu sei disposto veramente a svenderti.