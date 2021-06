La seconda edizione di Celebrity Hunted: Caccia all’uomo sta per arrivare il 18 giugno. Nel cast troviamo Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta e Elodie, Boss Doms e Achille Lauro. Proprio su quest’ultimo sono emerse delle indiscrezioni via Dagospia.

Achille Lauro, scontri con la produzione di Celebrity Hunted?

Debutterà su Prime Video il 18 giugno la seconda edizione di Celebrity Hunted, il docureality di Amazon che costa quanto una manovra finanziaria. A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell’artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?

Meccanismo di gioco

Esattamente come per la prima stagione, anche questa seguirà un gruppo di personaggi famosi in fuga in giro per l’Italia, nel tentativo di mantenere il completo l’anonimato. Alla loro ricerca ci saranno un gruppo di Cacciatori che utilizzeranno tutti i mezzi a loro disposizione per poterli trovare nel minor tempo possibile.

Lo show è prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul programma britannico di Channel 4 Celebrity Hunted, spin-off del reality Hunted.