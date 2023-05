E’ Aaron l’eliminato di Amici 22, ad un passo dalla finale del Serale che andrà in scena la prossima domenica, eccezionalmente in diretta su Canale 5. L’allievo di Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio contro il collega e compagno di avventura Wax.

Aaron eliminato ad Amici 22: la reazione

Il verdetto sull’eliminato della semifinale del 6 maggio di Amici 22 è arrivato solo al termine di tutte le prove in studio, quando Aaron, rientrato in studio insieme a Wax, ha scelto di scoprire l’esito del voto della giuria.

Tuttavia il led con l’ultima maglietta per la finale ha confermato la destinazione all’allievo di Arisa: “Il quarto finalista è Wax”, sono state le parole di Maria De Filippi. “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”, ha aggiunto l’eliminato.

Nel corso della serata, oltre ad Aaron ha abbandonato il talent show di Maria De Filippi, ad un passo dalla finalissima che decreterà il vincitore, anche la ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo. Quest’ultimo, insieme a Rudy Zerbi, arriverà quindi senza allievi in finale.