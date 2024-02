E’ arrivato il fatidico giorno della finale del Festival di Sanremo 2024. A che ora inizia e finisce l’ultima puntata della kermesse canora condotta da Amadeus? La stanchezza si fa sentire per tutti, ma ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’ultima serata di oggi, sabato 10 febbraio, in conclusione di Sanremo 2024.

A che ora inizia e finisce la finale di Sanremo 2024

La puntata di stasera 10 febbraio del Festival di Sanremo 2024, in occasione della finale della 74esima edizione della kermesse, avrà inizio in diretta su Rai1 ed in eurovisione alle ore 20.40 circa.

A parlare della durata della serata e di quello di dobbiamo aspettarci, è stata Federica Lentini in occasione della conferenza stampa di oggi che anticipa la finale di Sanremo 2024.

La finale del Festival sarà molto lunga, in quanto oltre ai 30 Big in gara ci saranno anche svariati ospiti: Luca Argentero, Gigliola Cinquetti, che eseguirà Non ho l’età, e un momento dedicato ai 70 anni della tv e ai 100 della radio Rai.

Prima di scoprire il vincitore di Sanremo 2024 saranno assegnati tutti gli altri premi. Ma quindi a che ora finisce la serata? “Azzardiamo, intorno alle 2.30”, è stato confermato in conferenza stampa.

Ci attende indubbiamente una lunga ed intensa finale del Festival di Sanremo 2024, al termine della quale conosceremo finalmente anche il nome del vincitore dell’edizione targata Amadeus.