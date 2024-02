A che ora finisce la quarta serata di Sanremo 2024 dedicata alle cover?

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina rapidamente verso le sue battute finali. Superato il giro di boa, questa sera, venerdì 9 febbraio andrà in scena la quarta serata della kermesse dedicata alle cover ed ai duetti. Alla conduzione ritroveremo Amadeus, con la presenza della “co-co” Lorella Cuccarini. Ma a che ora avrà inizio e soprattutto a che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2024?

A che ora finisce la quarta serata di Sanremo 2024

La puntata di stasera 9 febbraio all’insegna del Festival di Sanremo 2024 avrà inizio alle ore 20:40 su Rai1, come sempre in diretta e in eurovisione. Sarà una lunga notte, poiché gli spettatori assisteranno alle esibizioni di tutti e 30 i Big in gara, che porteranno sul palco delle cover, in alcuni casi accompagnati da altri celebri artisti e musicisti.

Come sempre, la serata sarà preceduta da PrimaFestival. A partire dalle 20:30, subito dopo il Tg1 delle 20.00, andrà in onda l’appuntamento quotidiano con Paola e Chiara, Daniele Cabras e Mattia Stanga, che raccontano il dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024 con tantissimi ospiti in collegamento e non.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, secondo le previsioni, non finirà prima delle 2:00. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus in conferenza stampa. La serata decreterà il vincitore della gara delle cover e poi, come di consueto, lascerà la linea a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari per una nuova puntata in diretta di Viva Rai2…Viva Sanremo, poi in replica alle ore 07:00, domani su Rai2.

💐 La quarta serata dovrebbe terminare alle ore 2. Amadeus commenta “questa sera non posso prometterlo”. #Sanremo2024 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 9, 2024